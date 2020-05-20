صور.. جامعة كفر الشيخ تستقبل 182 مصريا عائدا من السعودية

استقبلت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، 182 شخصا ضمن الفوج الثاني من المصريين العائدين من الخارج، حيث جرى تسكينهم بالمدينة الجامعية بنات.

وكانت الجامعة استقبلت 600 شخص ضمن الفوج الأول، ليصبح إجمالي العائدين من المملكة العربية السعودية بالمدينة الجامعية في كفر الشيخ 782 شخصاً.

وقال رئيس الجامعة، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لإعادة المواطنين إلى أرض الوطن وتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم مثلما اهتمت بالمواطنين داخل مصر، وأرسلت الطائرات لإعادتهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجرى استقبال المصريين العائدين من الخارج، بلافتات الترحيب إلى جانب تقديم لهم المأكولات والمشروبات والهدايا قبل تسكينهم بالأماكن المخصصة لهم مدة الحجر الصحي.

ووجه رئيس الجامعة فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل العقبات التي قد تواجه العائدين، وتوفير جميع احتياجاتهم وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، موجها بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية.