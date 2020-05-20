انتحار فتاة بحبوب حفظ الغلال في سوهاج

انتحرت فتاة تقيم في قرية الشيخ مسعود بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بتناولها حبوب حفظ الغلال.

جرى نقل الفتاة إلى مستشفى طهطا، ثم جرى تحويلها إلى المستشفى الجامعي، حيث لفظت أنفاسها عقب وصولها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى إخطارا النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوصول "دينا.ن.م"، 19 عاما، مصابة بحالة تسمم، وتبين من تحريات المباحث أن الفتاة تناولت أقراص حفظ الغلال.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.