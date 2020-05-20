من مسشتفى العزل.. نائب رئيس جامعة أسيوط يناقش استعدادات الامتحانات

ترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب عبر الإنترنت، من مقر تواجده بعزل مستشفى الراجحي الجامعي، حيث يتلقى العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وبحث غريب مقترحات تسيير العملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، بمشاركة وكلاء كليات الجامعة النظرية والعملية، بالإضافة إلى الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات نهاية العام الجاري.

وكلف "شحاتة" الكليات بتحضير جداول الامتحانات، على أن ترسل لرئيس الجامعة عقب إجازة العيد مباشرة للتأكد من مطابقتها للتوجيهات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه جرى مناقشة موقف التربية العسكرية لطلاب الفرق النهائية في ضوء الخطابات الرسمية الواردة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي بموجبها سيجري تحميل المادة العلمية للتربية العسكرية على موقع الجامعة.

وأكمل: "سوف يقوم أي طالب بتسجيل دوره بالتربية العسكرية إلكترونيا على موقع الجامعة، سواء كان من الفرق النهائية أو الخريجين بكافة كليات الجامعة بتقديم ورقة بحثية عن أحد الموضوعات المعلنة، والتي تتضمن على سبيل المثال أثر كورونا على الاقتصاد الوطني، ودور الدولة في مواجهة كورونا، وحروب الجيل الرابع، وهو ما سيجري تقييمه من خلال 30 درجة، مع تأدية الطالب لامتحان تحريري في المادة العلمية للتربية العسكرية في يوم محدد يعلن عنه مع جدول الامتحانات النهائية أول يوليو ويخصص للامتحان 70 درجة".

وكشف غريب أنه في ضوء الاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2020/2021، أصدر مجلس شؤون التعليم والطلاب قرارا بتحويل المقررات العادية إلى مقررات تفاعلية إلكترونية.

وأضاف أنه سيجري تدريس جزء من المقرر عن طريق تقنية التعليم عن بعد، وجزء آخر حضوريا، للحد من تواجد الطلاب في كلياتهم لمدة لا تزيد على يومين أسبوعيا، مع تقسيم الطلاب ذات الكثافة العددية المرتفعة إلى مجموعات أقل لتخفيض العدد الإجمالي للحضور كإجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تحسن صحة نائبه لشؤون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، والمتواجد حاليا في مستشفى الراجحي الجامعي للعزل.