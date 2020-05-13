عاجل.. عزل نائب رئيس جامعة أسيوط في "الراجحي" لإصابته بكورونا

أعلنت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، إصابة الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بفيروس كورونا المستجد وحجمه بعزل مستشفى الراجحى الجامعي.

ومن جانبه، توجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط باسم إدارة الجامعة وأعضاء مجلسها الموقر بخالص التحية إلى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية له ولأسرته الكريمة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن نائبه في حالة صحية جيدة ويحظى بكافة سبل الرعاية الطبية المتخصصة بمستشفى الراجحي الجامعي، حتى تمام شفائه في القريب العاجل باذن الله.

وفي سياق آخر، قرر رئيس جامعة أسيوط، تخفيض العدد القائم بالعمل من أطباء التدريب في فترة الامتياز إلى النصف، وذلك ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى وضع الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها، والعمل على توفير سبل الحماية والوقاية تزامناً مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم وفى ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.

وأوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه تم تعميم القرار على أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريب أطباء الامتياز، والذي يقدر عددهم أكثر من 400 طبيب متدرب، كما تم التنسيق مع الدكتور عصام ظريف مدير البرنامج التدريبي لمتابعة تقديم المحاضرات التفاعلية للطلاب على نحو إلكتروني وتيسير حضورها للطلاب أون لاين، على أن يتم تنظيم برنامجاً مكثفاً لتعويض المتدربين بعد انتهاء الجائحة بإذن الله.