منع دخول المعاهد الأزهرية دون كمامة وإلغاء المصافحة والتجمعات

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عددا من القرارات التي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم 30 مايو المقبلع، في المعاهد الأزهرية التي يصل عددها لأكثر من 10 آلاف معهد، إذ أصدر الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهر، المنشور رقم 17 لعام 2020.

وأوضح المنشور الذي حصلت "الوطن"، استمرار العمل بالدواوين المناطق الأزهرية والإدارات التعليمة والمعاهد الأزهرية في حدود أقل عدد ممكن من العاملين، بحيث يقتصر على مجموعة العمل اللازمة فقط، فتسيير العمل اعتبارا من 30 مايو 2020 ولمدة 15 يوما في ضوء التعليمات السابقة في هذا الشأن.

وبحسب المنشور، يستمر إعفاء العاملين المقيمين في محافظة أخري أو مركز آخر بعيدا عن مقر العمل لمدة 15 يوما اعتبارا من 30 مايو، تخفيضا لأعداد العامملين في كل موقع، بمراعاة البند السابق، والتنبيه والشتديد على أنّه اعتبارا من 31 مايو يمنع تماما دخول أي من العاملين أو المترديين لمقرات قطاع المعاهد الأزهرية والمناطق الأزهرية الإدارية والتعليمة دون كمامة واقعة، ومنع المصافحة بالأيدي ومنع التجمعات غير المبررة، والتحرك في الممرات والسلالم بصورة جماعية، وحال ثبوت أو مخالفة لذلك سيتم مساءلة المتسبب، وعلى الجهات المتخصة اتخاذ ما يلزم نحو الالتزام التام بما ورد في المنشور.