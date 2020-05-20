بينها البرسيم والسعادة الزوجية.. اعرف أنواع عسل النحل وأسعاره

تحتفي منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للنحل، الذي يوافق 20 مايو من كل عام، لتوعية البشر بخطورة الملقحات الصناعية التي يستخدمها المزارعين لزيادة المحاصيل الغذائية، الأمر الذي يؤثر سلبيًا على النحل.

ويعتبر النحل هو المصدر الوحيد للعسل الأبيض الذي ذكر في القرآن "فيه شفاء للناس" والذي تتعدد أنواعه، حسب المحاصيل التي تتغذي عليها النحل، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، أسعار وأنواع عسل النحل في منافذ بيع وزارة الزراعة.

أسعار أنواع عسل النحل

عسل برسيم كيلو 25 جنيهًا.

عسل برسيم نصف كيلو 15 جنيها.

عسل موالح كيلو 30 جنيها.

عسل موالح نصف كيلو 15 جنيها.

عسل حبة البركة كيلو 45 جنيهًا.

عسل حبة البركة نصف كيلو 25 جنيهًا.

عسل جبلي كيلو 50 جنيهًا.

عسل جبلي نصف كيلو 25 جنيهًا.

عسل بردقوش كيلو 50 جنيها.

عسل بردقوش نصف كيلو 25 جنيها.

عسل صحراوي كيلو 110 جنيهات "برطمان".

عسل صحراوي كيلو 150 جنيهًا "كلبس".

عسل صحراوي برطمان نصف كيلو 60 جنيهًا.

عسل خام كيلو 100 جنيه.

عسل خام نصف كيلو 55 جنيهًا.

عسل رويال علاجي كيلو 50 جنيهًا.

عسل زهور جبلية كيلو 55 جنيهًا.

عسل موز كيلو جرام 60 جنيهًا.

عسل بالشمع كيلو 60 جنيهًا.

عسل برسيم حجازى كيلو جرام 50 جنيهًا.

عسل موالح صيفي كيلو 50 جنيهًا.

عسل سدر جبلي "كلبس" نصف كيلو 250 جنيهًا.

عسل السعادة الزوجية كيلو 150 جنيهًا.