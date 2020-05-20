"تعليم كفر الشيخ": نسبة الدخول على منصة الاختبار لامتحان الكيمياء 100%

تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، آخر الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني 2019 - 2020 من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتواصل مع الغرف الفرعية بـ13 إدارة تعليمية عبر الفيديو كونفرانس.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان اليوم، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على انتظام دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الاختبار الإليكتروني لمادة الكيمياء، وبلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% دون أي مشكلات، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة.