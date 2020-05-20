الداخلية تواصل حملاتها لتأمين إزالة تعديات الأراضي وأملاك الدولة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تأمين عدد من قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال يوم واحد.

وشملت الحملات مديرية أمن أسيوط وبني سويف، ومديرية أمن القليوبية بدوائر مراكز شرطة "الخانكة - شبين القناطر – كفر شكر – طوخ"، ومديرية أمن السويس، ومديرية أمن قنا والمنيا وسوهاج ومديرية أمن الإسكندرية بدائرة قسم شرطة "برج العرب"، ومديرية أمن جنوب سيناء بدائرة قسم شرطة "رأس سدر".

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، وعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.