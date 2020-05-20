رئيس هيئة قناة السويس يبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مع القيادات الأمنية لمحافظات القناة الثلاث، لبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي.

ويأتي اللقاء في إطار المؤتمر التنسيقي الأمني الشهري بقناة السويس، والذي يعقد بشكل دوري بهدف التنسيق الأمني وتبادل الرؤى مع الأجهزة الأمنية المنوطة بتأمين المجرى الملاحي ومنشآت الهيئة الرئيسية والمرافق الخدمية المختلفة التابعة لها.

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للتعاون المثمر والبناء من جانب الجهات الأمنية المختلفة، مشيدا بما لمسه من المشاركة الفعالة والاستجابة السريعة من جانبهم في التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بتأمين المجرى الملاحي.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية التنسيق الكامل واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لتأمين المجرى الملاحي والمنشآت والمرافق الخدمية المختلفة التابعة للهيئة، لا سيما خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

كما وجه رئيس هيئة قناة السويس، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات الهيئة للدرجة القصوى خلال أجازة عيد الفطر المبارك، إلى جانب تجهيز مجموعات التدخل السريع للمعاونة في المواقف الطارئة.