لا تفرط في تناول الحلوى.. نصائح حماية المستهلك لتناول الأطعمة في العيد

عادات وتقاليد وطقوس معينة خاصة بكل مناسبة على حدى، اعتاد عليها الشعب المصري منذ القدم، سواء بارتباط وجبات معينة بالمناسبات أو بالخروج للتنزه، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتحضر الكثيرون لشراء الكعك والبسكويت وأنواع أخرى من الحلوى.

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، يوجّه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح الغذائية للمواطنين، عن مصدر الأطعمة التي يتم تناولها في عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- الحرص على تطبيق قواعد سلامة الغذاء والحرص على اختيار مصادر الغذاء الآمنة والموثوق فيها، وعدم شراء الوجبات من الخارج.

- تجنب تناول الرنجة والفسيخ في العيد، ويفضل تناول الأسماك الطازجة وليست المملحة، حتى لا يزيد مستوى الصوديوم في الجسم وارتفاع ضغط الدم.

- مراعاة الظروف الصحية للآخرين كالمصابين بأحد الأمراض المزمنة، بإعداد بعض الأصناف التي تتناسب مع مرضهم.

- مراعاة نوع الأطعمة التي يتم تناولها، ويفضل أن نبدأ الإفطار في أول أيام العيد بكميات قليلة من الطعام، ثم تزداد على فترات اليوم.

- تجنب الإفراط في تناول الأغذية الدسمة وصعبة الهضم مثل الأطعمة المقلية والفواكة والخضروات غير مكتملة النضج.

- تجنب الخمول لأن تناول الوجبات الدسمة ثم النوم يؤدي إلى عسر الهضم والتلبك المعوي والانتفاخ.

- تجنب الإفراط في تناول الحلويات أول يوم العيد.

- الاعتدال في تناول الشوكولاتة والحلويات وكعك العيد لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية.

- الامتناع عن التدخين أو تناول الشاي والقهوة بكثرة وعلى معدة خالية، لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب المريء والمعدة.