الجريدة الرسمية تنشر قرارات مدبولي بشأن تطبيق الحظر خلال عيد الفطر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين، اليوم، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

ونص القرار الأول، على حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، من يوم الأحد حتى الجمعة تزامنًا مع إجازة عيد الفطر.

وجاء القرار الثاني، بفرض حظر التجوال أسبوعين من 8 مساء لـ6 صباحا بداية من 30 مايو، وسيتم فتح كل المحلات والمولات والخدمات المختلفة أسبوعين ما بعد عيد الفطر.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضط هنا