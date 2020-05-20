عيد يشارك في التوعية بأمراض الأمعاء: "شعور حلو إني أنقذ حياة إنسان"

شارك نجم فرقة كاريوكي أمير عيد، في حملة ‏توعوية بمرض التهابات الأمعاء المناعية تحت اسم ‏‏"بنحب ‏الحياة" بهدف الكشف المبكر عن المرض، وذلك تزامنًا مع اليوم ‏العالمي لأمراض الأمعاء المناعية.‏

وبث أمير عيد فيديو عبر خلاله عن سعادته ‏للمشاركة في الحملة قائلا: "شعور حلو إني أنقذ حياة إنسان، ‏من خلال ‏الحملة حسيت إن ليا تأثير، وبشارك في المجتمع بشكل كويس". ‏

بدأتها حملة "بنحب الحياة" عام 2018، وأضيئت الأهرامات ‏الثلاثة في هذا العام باللون ‏الأرجواني، وفي 2019 أضىء برج القاهرة بنفس ‏اللون، وشارك فيها عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم ‏الفنانة كارمن سليمان ‏والفنان مراد مكرم والفنان خالد منصور والفنانة مريم الخشت، ومقدم البرامج ‏شريف ‏نور الدين والمذيعة يارا الجندي، والغواص العالمي أحمد جبر ومؤسس ‏حركة كايرو رانرز إبراهيم صفوت ‏والمدون عمرو الأعور.‏

وطرح مؤخرا أمير عيد مطرب فرقة كايروكي أغنية تجمعه بالفنان أحمد بهاء مطرب فريق شارموفرز، وهما ‏يغنيان أغنية جديدة تحمل اسم "خلي بالك من الفيروس"، والتي تتضمن نصائح وتوجيهات بعدم النزول إلى الشارع وعدم ‏التواجد في التجمعات وتقليل السلام ومنع تبادل القبلات بين بعضنا البعض.‏