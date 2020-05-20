عيد يشارك في التوعية بأمراض الأمعاء: "شعور حلو إني أنقذ حياة إنسان"
كتب:
أحمد حسين صوان
01:37 م | الأربعاء 20 مايو 2020
شارك نجم فرقة كاريوكي أمير عيد، في حملة توعوية بمرض التهابات الأمعاء المناعية تحت اسم "بنحب الحياة" بهدف الكشف المبكر عن المرض، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لأمراض الأمعاء المناعية.
وبث أمير عيد فيديو عبر خلاله عن سعادته للمشاركة في الحملة قائلا: "شعور حلو إني أنقذ حياة إنسان، من خلال الحملة حسيت إن ليا تأثير، وبشارك في المجتمع بشكل كويس".
بدأتها حملة "بنحب الحياة" عام 2018، وأضيئت الأهرامات الثلاثة في هذا العام باللون الأرجواني، وفي 2019 أضىء برج القاهرة بنفس اللون، وشارك فيها عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم الفنانة كارمن سليمان والفنان مراد مكرم والفنان خالد منصور والفنانة مريم الخشت، ومقدم البرامج شريف نور الدين والمذيعة يارا الجندي، والغواص العالمي أحمد جبر ومؤسس حركة كايرو رانرز إبراهيم صفوت والمدون عمرو الأعور.
وطرح مؤخرا أمير عيد مطرب فرقة كايروكي أغنية تجمعه بالفنان أحمد بهاء مطرب فريق شارموفرز، وهما يغنيان أغنية جديدة تحمل اسم "خلي بالك من الفيروس"، والتي تتضمن نصائح وتوجيهات بعدم النزول إلى الشارع وعدم التواجد في التجمعات وتقليل السلام ومنع تبادل القبلات بين بعضنا البعض.