6505 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى.. والأوقاف تنفي علاقتها بـ"أمير منير"

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، 6505 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك لكل منها إمامان، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، على أن تكون صلاة العيد بنفس الضوابط المقررة.

وأكدت الأوقاف ضرورة الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة من كل مديرية، وعدم السماح - بحسب بيان الوزارة- لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس في صلاته تحت أي ظرف كان.

وعلى صعيد آخر حذرت وزارة الأوقاف بأن المدعو أمير منير أحمد ليس له علاقة بالأوقاف نهائيًا وغير مصرح له بالخطابة أو أداء الدروس الدينية.