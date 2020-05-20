معاقبة السيارات المخالفة للبيئة بالعمل لمدة 3 أشهر دون مقابل بالخارجة

قال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، اليوم، إنه جري متابعة تنفيذ القرار رقم 128 لسنة 2020 الصادر بناء على توجيهات اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد، بضبط ومصادرة السيارات التي تقوم بالقاء المخلفات في الأماكن الغير مخصصة لها، وتحرير محضر يتضمن عقوبة تشغيل لهذه السيارات على سبيل الانتفاع دون مقابل لمدة لا تقل عن 3 أشهر للقيام بأعمال خدمية لصالح الوحدة المحلية وأعمال النظافة العامة والنقل.

وأشار رئيس مركز الخارجة إلى أنه يجرى استخدام السيارات المضبوطة في أغراض خدمية، تتضمن نقل المخلفات إلى المحارق المخصصة لها، فضلا عن تشغيل باقي السيارات الأخرى في نقل وتوصيل الخضروات لمنافذ البيع المخصصة لخدمة المواطنين ضمن المبادرات التي يجري تنفيذها؛ للتخفيف عن كاهل الأسر البسيطة بأسعار مخفضة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.