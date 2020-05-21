قبل جنوب السودان.. رؤساء أصيبوا بفيروس كورونا

لم تتوقف إصابات فيروس كورونا على المواطنين والمسؤولين، بل امتدت لتشمل الرؤساء أيضا، وكان آخرهم، إصابة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

إصابة رئيس جنوب السودان

أكدت مصادر في حكومة جنوب السودان، لموقع المجهر المحلي، إصابة الرئيس سلفاكير ميارديت بفيروس كورونا بعد مخالطته لنائبه الأول دكتور رياك مشار والجنرال ياو ياو، وأن الحكومة تكتمت على إعلان إصابة سلفاكير، وتم إخضاعه للفحص المعملي وأخذ عينه منه، وأكدت النتيجة إصابته بفيروس كورونا نتيجة المخالطة.

وأعلن أمس، مكتب نائب رئيس جنوب السودان، أن الاختبارات أثبتت إصابة نائب الرئيس وزوجته بفيروس كورونا، وأوضحت المصادر، أن أكثر من 58 مسؤول بالحكومة مصابين بالفيروس نتيجة المخالطة.

إصابة رئيس البرازيل

وفي مارس الماضي، أكدت صحيفة Odia البرازيلية، إصابة رئيس البلاد، جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل، حيث أكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس وفقا للصحيفة، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

كان "بولسونارو" قد عاد إلى البلاد في ذات الأسبوع بعد زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إصابة رئيس فلندا السابق

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كذلك أعلن مكتب الرئيس الفنلندي في مارس الماضي، أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا، حيث المكتب في بيان "تأكدت الإصابة أمس الإثنين الموافق 23 مارس، الرئيس اهتيساري في حالة جيدة"، وحكم اهتيساري (82 عاما) فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.