تأجيل استئناف زوجة شادي محمد على حبسها بتهمة سرقة شقته لـ 8 يوليو

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل الاستئناف المقدم من زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، وآخرين، على حكم حبسهم لمدة 3 سنوات في اتهامهم بسرقة شقته، لجلسة 8 يوليو المقبل.

واستمعت النيابة لأقوال اللاعب شادي محمد، والذي اتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.

وقال لاعب الأهلي، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب، إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.