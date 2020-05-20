الحناوي: الحكومة مطالبة بحل الـ 250 مليار مديونية السكة الحديد

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، بخاصة ما يتعلق ببحث مديونيات هيئة السكة الحديد البالغة 250 مليار جنيه.

وقال "الحناوي"، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه المديونة ضخمة جدًا ولابد للحكومة أن تفكر فى آليات وحلول لهذه المديونية، مطالبا بالإسراع فى الاستثمار الأفضل لجميع الأراضى ي السكك الحديد غير المستغلة فى نطاق حرم السكة الحديد إضافةً الى ضرورة تفعيل منظومة نقل السلع والمنتجات والبضائع عبر مرفق السكة الحديد من والى المحافظات، وأيضا بيع جميع انواع الخردة والمخزون السلعى الراكد داخل مرفق السكة الحديد.

وطالب "الحناوي" من الحكومة خاصة وزارة النقل وقيادات السكك الحديدية الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، خاصةً ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها وتوريد الجرارات وعربات القطارات الحديثة من الشركات العالمية.

وأكد أن مديونات هيئة السكة الحديد حدثت نتيجة العديد من القروض من البنوك وهذه القروض تضاف عليها فوائد أخرى وهذه القروض كانت توجه لشراء عربات قطارات جديدة لصالح المواطنين، إضافة إلى تطوير الهيئة، وأوضح أن هيئة السكة الحديد قبل تولى وزير النقل الحالى الفريق كامل الوزير كانت فى حالة يرثى لها من الإهمال والفساد، ما جعلها تشهد خسائر كبيرة، ولكن بعد تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل شهد مرفق السكك الحديدية تطويرا وتحديثا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، بعد الاهتمام الرئاسى بهذا المرفق، مؤكدا أن الفريق كامل الوزير وقيادات مرفق السكك الحديد غير مسئولين عن هذه المديونية الكبيرة، وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على إيجاد حلول لهذه المديونية بعد التدخل الرئاسي.