أشرف عبدالباقي يكشف عن موعد عرض فيلم "الكوخ المحترق" على يوتيوب

كشف الفنان أشرف عبدالباقي، عن موعد عرض فيلم "الكوخ المتحرق"، من خلال حسابه بموقع "تويتر".

فيلم العيد الكوخ المحترقمن مجموعة المغامرون الخمسة اول يوم العيد مش في جميع دور العرض هايجيلكم لحد البيت حصريا علي قناة Workshop Production علي اليوتيوب الساعة ٧ مساءً . الفيلم علينا والفشار عليكم #عيد_الفطر_2020 #عيد_الفطر pic.twitter.com/a7UgMViLvY — Ashraf Abdel Baky (@AshrafAbdilBaky) May 19, 2020

ونشر "عبدالباقي"، برومو الفيلم، وعلق عليه قائلا: "فيلم العيد الكوخ المحترق، من مجموعة (المغامرون الخمسة) أول يوم العيد مش في جميع دور العرض هايجيلكم لحد البيت حصريًا علي قناة Workshop Production على اليوتيوب الساعة 7 مساءً، الفيلم علينا والفشار عليكم".

ونشر الفنان أشرف عبدالباقي، أسماء وصور المواهب الجديدة، التي اختارها ضمن مسابقة كان أعلن عنها عبر مواقع التواصل، للمشاركة في مسلسله الجديد "الكوخ المحترق"، وذلك على صفحته على موقع "انستجرام".

وقال "عبد الباقي": "هما دول أبطال المسلسل، بعد تصفيات كتير، نحب نقدملكم من اليمين علي صالح، لي لي شعلان، معاذ عمرو، أيتن رمضان، منّاد أبو المجد".