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أشرف عبدالباقي يكشف عن موعد عرض فيلم "الكوخ المحترق" على يوتيوب

كتب:

محمد عزالدين
02:19 م | الأربعاء 20 مايو 2020
أشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقي

كشف الفنان أشرف عبدالباقي، عن موعد عرض فيلم "الكوخ المتحرق"، من خلال حسابه بموقع "تويتر".

ونشر "عبدالباقي"، برومو الفيلم، وعلق عليه قائلا: "فيلم العيد الكوخ المحترق، من مجموعة (المغامرون الخمسة) أول يوم العيد مش في جميع دور العرض هايجيلكم لحد البيت حصريًا علي قناة Workshop Production على اليوتيوب الساعة 7 مساءً، الفيلم علينا والفشار عليكم".

ونشر الفنان أشرف عبدالباقي، أسماء وصور المواهب الجديدة، التي اختارها ضمن مسابقة كان أعلن عنها عبر مواقع التواصل، للمشاركة في مسلسله الجديد "الكوخ المحترق"، وذلك على صفحته على موقع "انستجرام".

وقال "عبد الباقي": "هما دول أبطال المسلسل، بعد تصفيات كتير، نحب نقدملكم من اليمين علي صالح، لي لي شعلان، معاذ عمرو، أيتن رمضان، منّاد أبو المجد".