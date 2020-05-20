طبيب يحذر من قفزة جديدة في إصابات كورونا: قد نصل لـ20 ألف خلال أيام

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أرقام الإصابات المشخصة بفيروس كورونا في مصر تخطت السيناريو الآمن الذي نتحدث عنه منذ الشهر الماضي.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن مؤشرات نزول المواطنين للشوارع مازالت مرتفعة، وهناك زحام متواصل لتوفير مستلزمات العيد، وسنشاهد مردود ذلك في أرقام الإصابات الأسبوع المقبل، وسوف نشهد قفزة أخرى في عدد الإصابات بفيروس كورونا حال عدم التزام المواطنين بعدم الخروج في عيد الفطر.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أننا مازالنا في تصاعد أفقي ولكننا على شفا أن نقفز قفزة مرعبة حال استمرار الزحام، وعدم ارتداء الكمامات، وقد ننهي الشهر الجاري على 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأكد على أن الشخص الواحد في الأماكن المزدحمة قد يعدي 150 شخص آخر، مشددًا على أن نسبة الشفاء بفيروس كورونا 28% وهي نسبة جيدة بالنسبة لحالات الوفاة.

وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وعدم النزول من المنزل إلا للضرورة، ومنع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من النزول نهائيًا، وحال الزيارات لا بد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي نحو مترين.