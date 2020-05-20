خبير يكشف أسباب انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في روسيا

قال الدكتور علي إسماعيل، أستاذ العلاقات الدولية، إن الإجراءات الصحية المشددة التي طبقتها الحكومة الروسية أدت إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت الأسبوع الماضي 10 آلاف و500 إصابة إلى 11 ألف بينما سجلت أمس 8 آلاف، ما يعني أن روسيا تشهد العد التنازلي في عملية انحسار المرض.

وأضاف "إسماعيل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه حتى الآن لم يتغير شيء في الإجراءات المتخذة للحجر الصحي والتباعد بين المواطنين على الرغم من الإجراءات المشددة من الحكومة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن روسيا من أكبر دول العالم التي تفشى فيها فيروس كورونا، فهي تعمل على الكشف المبكر للإصابة، موضحا أن روسيا تجري ما بين 150 ألف إلى 300 ألف كشف يومي.

وأوضح أن الكشف المبكر للفيروس، يساعد في عملية التخفيف عليه والعلاج منه، مما يؤدي أيضًا إلى تقليل نسبة الوفيات، لافتا إلى أن دخل روسيا غير متوقف على النفط.