"صناع الخير" و"ساويرس" ينتهيان من المرحلة الأولى لدعم العمالة اليومية

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الانتهاء من المرحلة الأولى من توزيع المبالغ النقدية وقيمتها 3 ملايين جنيه على 6000 من الأسر الأولى بالرعاية الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا في 10 محافظات، بالتعاون مع هيئة البريد المصري، وبواقع 500 جنيه لكل أسرة.

وتبدء المرحلة الثانية من التوزيع وبنفس القيمة بداية الشهر المقبل، يليها المرحلة الثالثة ضمن سلسلة مساعدات قدمتها المؤسستين مؤخرا، استهدفت 16 ألف أسرة بـ9 محافظات، وشملت إلى جانب تقديم الدعم المالي تقديم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و10 آلاف حقيبة وقاية من الإصابة بالفيروس.

ويأتي تعاون صناع الخير وساويرس للتنمية في دعم الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا، ضمن مبادرة حماية التي أطلقتها صناع الخير مؤخرا، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنّ المرحلة الأولى من توزيع المبالغ النقدية للأسر الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا، شملت تقديم المساعدات المالية لـ837 أسرة بمحافظة أسوان، 1139 أسرة بالأقصر، 717 بقنا، 762 بالبحيرة، وفي الوادي الجديد 457 أسرة، والفيوم 977 أسرة، والبحر الأحمر 458 أسرة، وشمال سيناء 90، وجنوب سيناء 558.