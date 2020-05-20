اكتشاف إصابتين بكورونا في ديوان الكهرباء.. وعزلهما بمنازلهما

أعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، اكتشاف 2 من العاملين بالوزارة مصابين بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية موكداً أنه تم على الفور عزل المصابين واكتشاف 2 آخرين من المخالطين لهم وعزلهم بمنزلهم لمدة 14 يوم.

اشار حمزة الي أن الحالة الأولى من العاملين بالشئون القانونية بديوان عام الوزارة وتم إخلاء الدور بالكامل وتعقيمه والحالة الثانية لأحد العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمبنى القديم للشركة المجاور لديوان عام الوزارة.

و قامت الوزارة اليوم بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.