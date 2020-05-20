نقل النواب تناقش خطة تطوير السكك الحديدية بعد إجازة العيد

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشروع تطوير هيئة السكك الحديدية وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة لعامي 2020-2021، المعدة من وزارة التخطيط.

وتضمنت الخطة تطوير المزلقانات ونظم الإشارة وعربات الركاب والبضائع.

وفي مجال المزلقانات، تستهدف الخطة تطوير الأعمال الإنشائية لـ 1102 مزلقان، وتطویر نظم التحكم والتشغيل لـ 1120 مزلقانا.

وفى مجال تجديد العربات والجرارات، استهدفت الخطة إعادة تأهيل 181 جرارا، و140 عربة بضائع، و1300 قطعة غيار، فضلا عن تطوير المحطات وإنشاء الأسوار وتطوير الاستراحات، وتزويد المحطات ببوابات إلكترونية.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري قد أودعت نسخة من خطة التنمية المستدامة للدولة لعام 2020-2021، داخل البرلمان وتم توزيعها على النواب.