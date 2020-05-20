نقل النواب: انتشار الكمامات المغشوشة استخفاف بصحة المصريين

تقدم محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار بيع الكمامات المغشوشة على الأرصفة في الشوارع، والتي تشكِّل تهديدا على صحّة المواطنين والعاملين في المجال الطبيّ، إذ إنّها ليست مصنوعة من مواد مناسبة أو في بيئات معقّمة، وقد تفتقر إلى المواصفات التي تمنع الفيروسات أو البكتيريا من الدخول في ممرات تنفّسيّة.

وأوضح أنّ انتشار الكمامات المغشوشة لدى بعض التجار ومصانع بير السلم، تؤكد استخفافهم التامّ بصحّة الناس أو بأرواحهم، خاصة وأنّ الأقنعة الجراحيّة أصبحت عنصرا جوهريّا في المعركة التي يخوضها العالم ضدّ كورونا.

وأضاف أنّ المواطنين لجأوا لشراء الكمامات من على الأرصفة بالمناطق الشعبية، نتيجة غياب الرقابة على مصانع بير السلم التي تنتج الكمامات غير المعقمة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية الطبية التي تساهم في تجنب العدوى بين المواطنين، فضلا عن أنّها في كثير من الأحيان تكون مستخدمة، ما يؤدي إلى زيادة عدد الإصابات وتهديد حياة المواطنين، وكذلك بسبب غلاء أسعار الكمامات بالصيدليات وعدم توفرها.

وطالب النائب، بتشديد حملات الرقابة داخل المناطق الشعبية ومنع عمليات بيع وشراء الكمامات بهذه الطريقة، وتشديد الرقابة على الصيدليات والموردين للحفاظ على سعر مناسب للكمامة الصحية.