بـ4 نقاط.. الطيران تحدد ضوابط استرداد مقابل فترة الحجر بعد تخفيضها

أعلنت وزارة الطيران المدني قبل قليل، تلقي لجنة العالقين المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، العديد من الاستفسارات من جانب المواطنين العائدين لأرض الوطن، بعد إعلان القرار الصادر من وزارة الصحة والسكان بشأن تعديل مدة الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج إلى 7 أيام فقط بدلاً من 14.

وكشفت وزارة الطيران المدني، عن أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجّه بعقد اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الطيران المدني بحضور عدد من ممثلي وزارات الطيران والصحة والسكان والسياحة والآثار، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، لمناقشة آلية إنهاء إجراءت خروج المصريين الموجودين في مرسى علم، لقضاء فترة الحجز الصحي قبل العودة لمنازلهم، وكذا الآلية التي سيتم بها رد المبالغ المالية المستحقة لهم والمتمثلة في الفرق بين عدد الليالي الفعلية التي قضوها في الفندق، والمبلغ الإجمالي الذي جرى تحصيله منهم من شركات الطيران مقابل الإقامة لمدة 14 يوما، بعد تعديل مدة الحجر الصحي.

وشهد الاجتماع تحديد آليات وضوابط محددة للاسترداد النقدي للمبلغ المتبقي للشخص الذي استوفى مدة الحجر الصحي، و7 أيام بدلًا من 14 يوما على النحو التالي:

1- تعطي إدارة الفندق الشخص الذي استوفي مدة الحجر الصحي خطابا مختوما وموقعا من إدارة الفندق بعدد الليالي التي قضاها بالفندق، حتى يتمكن من استرداد فرق المبالغ من شركة الطيران.

2- بالنسبة لركاب مصر للطيران: يريل الراكب البريد الإلكتروني للشركة على sales_finance@egyptair.com

ترسل الشركة من جانبها وثيقة للركاب بالمبلغ المتبقي، لصرفه من أحد مكاتب مصر للطيران، أو يتجه مباشرة لأحد مكاتب مصر للطيران بالخطاب المختوم من الفندق.

3- بالنسبة لركاب شركة إير كايرو: يدخل الراكب على موقع الشركة flyaircairo.com، ثم يملأ Refund Form، أو يتصل برقم 26955555، أو التوجه لمقر شركة إير كايرو (6 شارع الصفا، مساكن شيراتون) بالخطاب المختوم من الفندق.

4- تتولى شركة الطيران (مصر للطيران أو إير كايرو) رد المبالغ المستحقة خلال 14 يوم عمل من تاريخ مغادرة الفندق.

وشهد الاجتماع كذلك، الاتفاق على التنسيق بين شركتي الطيران (مصر للطيران وإير كايرو)، والفندق، لتحديد مواعيد رحلات المغادرة للركاب، وإنهاء إجراءت سفرهم قبل موعد الرحلات بوقت كاف، بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد إجراء التحاليل اللازمة.