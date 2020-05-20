"القومي للسكان": الأسر البالغ عددها 7 أفراد نسبة أصابتها بالفقر 100%

نشر المجلس القومي للسكان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، "إنفوجراف" يشرح العلاقة بين الفقر وأعمار وعدد أفراد الأسرة.

وأوضح الأنفوجراف أن الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها سبعة أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر تبلغ 100%، بينما الأسرة التي بها 6 أفراد تبلغ نسبة إصابتها بالفقر 94.3%، والأسرة التي بها 5 أفراد تبلغ نسبة إصابتها بالفقر 90.8%، والأسرة التي بها 4 أفراد تبلغ نسبة إصابتها بالفقر 76.7%.

وأشار المنشور إلى أن 36% من الأطفال الفقراء يعيشون في أسر بها 3 أفراد أو أكثر، وفقا لبعض الدراسات، بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن الأسرة لو كان حجمها 3 أفراد أو أكثر تتضاعف نسبة إصابتها بالفقر إلى ضعفين، ووفقا لدراسة أخرى تتضاعف نسبة الإصابة بالفقر إلى 3 أضعاف، إذا كان عدد أفراد الأسرة 4 أو أكثر، كما أن 25% من الأطفال الذين يعيشون في أسر أكثر من 3 أفراد يعيشون فقراء.

وذكر المنشور أنه "كلما كان أكثر من فرد من أفراد الأسرة أعمارهم تقل عن 6 أعوام، كلما زادت معدلات الإصابة بالفقر.

وتناول المنشور متوسط عدد السنين المتوقعة للمكوث في حالة الفقر طبقاً لنوع الأسرة، فأشار إلى أن الأسرة التي بها زوجان أحدهما يعمل وتضم طفلين أحدهما أقل من 6 أعوام، فإن متوسط عدد السنين المتوقعة للمكوث في حالة الفقر 2.83 سنة.

بينما الأسرة التي بها زوجان يعملان وبها طفلان أحدهما أقل من 6 أعوام، فإن متوسط عدد السنين المتوقعة للمكوث في حالة الفقر 1.93 سنة.