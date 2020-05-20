"مطبخ الخير".. مبادرة جديدة لإطعام الأيتام والأسر الأكثر احتياجا مجانا

دشنت مؤسسة "الغفور الرحيم" بالجبل الأصفر، مبادرة جديدة حملت اسم "مطبخ الخير"، لإطعام الأيتام والأسر الأكثر احتياجا بالمجان بجانب العمالة غير المنتظمة طوال أيام العام.

شارك في افتتاح وتدشين المبادرة، العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، يرافقه فتحي حرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية، وخيري قنديل نائب رئيس المؤسسة، وسعيد المغربي أمين صندوق المؤسسة.

تفقد رئيس مدينة الخانكة، محتويات المطبخ، وتأكد من مدى صلاحية وسلامة وجودة المنتجات الغذائية التي يتم طهيها وتوزيعها، وأطمأن رئيس المدينة على اتخاذ القائمين على المطبخ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أثني رئيس المدينة على الاهتمام بنظافة المكان وتعقيمه، موجها الشكر لمسئولي مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية على إنشاء "مطبخ الخير" الذي سيساهم بشكل كبير في سد احتياجات الأيتام والأسر الأكثر احتياجا من السلع والمواد الغذائية في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.

قال فتحي حرب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية، إن فكرة إنشاء "مطبخ الخير"، جاءت بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضرر العمالة غير المنتظمة وعدم مقدرتهم على سد احتياجات أسرهم، خاصة من المواد الغذائية، مشيرا بأنه قام بتطوير الفكرة ليشمل الدعم كافة أسر الأيتام والأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية، أن "مطبخ الخير"، تم إنشائه وتجهيزه بكافة المعدات والأدوات اللازمه خلال 17 يوما فقط، وبتكلفة بلغت 50 ألف جنيه، جميعها من تبرعات أهل الخير والمقتدرين، لافتا بأن "مطبخ الخير"، ينتج يوميا 500 وجبة غذائية يتم توزيعها على الأيتام والأسر الأكثر احتياجا بكافة قرى مركز الخانكة من خلال فريق عمل المطبخ الذي يقوم بتوصيل الوجبات للأسر في منازلهم، موضحا بأن "مطبخ الخير"، يعتبر أول مطبخ مجاني يقدم المساعدات الغذائية للمحتاجين على مستوى محافظة القليوبية.

وناشد رئيس مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية، أهل الخير والمقتدرين ورجال الأعمال بمركز الخانكة بتقديم الدعم اللازم والوقوف بجانب "مطبخ الخير"، ومده بكافة السلع والمواد التموينية اللازمة حتى يتمكن من تأدية رسالته في إطعام الأيتام والأسر الأكثر احتياجا بكافة قرى مركز ومدينة الخانكة.