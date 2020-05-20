جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك وزارة التعليم العالي ببحث مبتكر لمواجهة فيروس كورونا

في إطار اسهام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في عمل أبحاث علمية، تفيد المجتمع وتعاصر الواقع الحالي، شاركت الجامعة أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، ببحث مبتكر لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف امين عام مجلس أمناء الجامعة..وقال الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن اعتماد أكاديمية البحث العلمي المشروع البحثي المبتكر المقدم من الجامعة يؤكد تفوق الجامعة في مجالات البحث العلمي وخاصة في المشروعات البحثية التي تستهدف في المقام الأول إيجاد حلول علمية للمشكلات التي تواجه المجتمع وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن اكاديمية البحث العلمي اعتمدت «مشروع مبتكر »، مقدم من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج طبق فكرتك بمشاركة عدد كبير من الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية علي مستوي الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واكد العزازي، أن إدارة المستشفى لم تغفل الإجراءات الخاصة بتعليمات «التباعد الاجتماعي»، لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم أيضًا وضع ملصقات علي الأرض تحدد المسافة بين كل شخص والآخر وذلك لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم.

وأوضح أن منظومة الإجراءات الوقائية داخل المستشفى تكتمل بتوزيع الكمامات علي جميع المتواجدين سواء داخل الغرف او الطرقات، وبالتالي تكون إدارة المستشفي قد نفذت قرارت وإجراءات الدولة بدقة فائقة.

بدورها أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء بالجامعة، ان التواصل على المنصات الإلكترونية، بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعليق الدراسة حيث طبقت الجامعة نظم التعليم عن بعد لطلابها.

وأوضحت أن جميع كليات الجامعة، تتيح لطلابها تحميل المحاضرات والمواد التعليمية من علي موقع الجامعة للتعليم عن بعد والتواصل الالكتروني مع أعضاء هيئة التدريس وتفعيل نظم التقييم المستمر للطلبة والمتمثلة في الأشكال المختلفة للامتحانات.