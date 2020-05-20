إنقاذ الطفولة الدولية تسٌلم المنيا مطهرات ومعقمات ومستلزمات طبية

سلمت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، اليوم، مجموعة من المطهرات والمعقمات والمستلزمات الطبية، لمحافظة المنيا، لتوزيعها على قطاعي الصحة والتربية والتعليم بالمنيا.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لوفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

ضم الوفد المهندس تامر كيرلس مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بالقاهرة، ومنى منير مسئول المشاركة المجتمعية.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الهام لمؤسسات المجتمع المدني لدعم ومساندة الدولة المصرية، انطلاقا من إيمان تلك المؤسسات بدورها في المساهمة المجتمعية، وخاصة في الأزمة الحالية، لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

من جانبه أوضح مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، أن الهيئة سلمت المحافظة كميات من المطهرات والمعقمات ومجموعة من البدل والأقنعة الواقية وكمامات وجوانتيات، لتوزيعها على قطاع الصحة، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وذلك لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار وباء فيروس "كوفيد - 19"، وقد وجه المحافظ بتوزيعها على عدد من المستشفيات مع توجيه البدل الواقية إلى مستشفى العزل بملوى.