إنقاذ الطفولة الدولية تسٌلم المنيا مطهرات ومعقمات ومستلزمات طبية
لتوزيعها على قطاعي الصحة والتربية والتعليم بالمنيا.
كتب:
اسلام فهمي
11:42 م | الأربعاء 20 مايو 2020
سلمت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، اليوم، مجموعة من المطهرات والمعقمات والمستلزمات الطبية، لمحافظة المنيا، لتوزيعها على قطاعي الصحة والتربية والتعليم بالمنيا.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لوفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.
ضم الوفد المهندس تامر كيرلس مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بالقاهرة، ومنى منير مسئول المشاركة المجتمعية.
وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الهام لمؤسسات المجتمع المدني لدعم ومساندة الدولة المصرية، انطلاقا من إيمان تلك المؤسسات بدورها في المساهمة المجتمعية، وخاصة في الأزمة الحالية، لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
من جانبه أوضح مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، أن الهيئة سلمت المحافظة كميات من المطهرات والمعقمات ومجموعة من البدل والأقنعة الواقية وكمامات وجوانتيات، لتوزيعها على قطاع الصحة، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وذلك لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار وباء فيروس "كوفيد - 19"، وقد وجه المحافظ بتوزيعها على عدد من المستشفيات مع توجيه البدل الواقية إلى مستشفى العزل بملوى.