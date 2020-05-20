أبو المجد: تخفيضات شهر مايو محاولة من التجار لتنشيط سوق السيارات

شهد سوق السيارات في مصر خلال شهر مايو الجاري، العديد من التخفيضات على عدة أنواع للسيارات، وصلت إلى 30 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد، قال المهندس أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارالسيارات لـ"الوطن"، إن التخفيضات التي تحدث في السوق الآن، هي محاولة من التجار لتنشيط السوق الذي يشهد ركودا كبيرا بسبب تأثيرات فيروس كورونا في مصر والعالم.

وأضاف "أبو المجد"، أن تلك المحاولة لن تنجح في تنشيط السوق مرة أخرى نظراً للتوقف الدائم لجميع الأنشطة والحظر المفروض في شوارع مصر.

وأشار إلى أن تجار السيارات يعانون من ركود كبير في عمليات البيع، بالإضافة إلى تحملهم أعباء كبيرة من مرتبات العاملين لديهم.

وتابع "أبو المجد"، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا مرتبطة بسوق الصين العالمي الذي يمتلك ما يقرب من ثلث إنتاج السيارات في العالم، بمعدل 91 مليون سيارة سنويا، وهو بدورة أثر بشكل ملحوظ على السوق المصري، لأن معظم السيارات المتوفرة في السوق المصري من ماركات صينية بالإضافة إلى الصناعات التكميلية للسيارات من قطع غيار وغيرها والتي يكون أغلبها من الصين.