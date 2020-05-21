محافظ الوادى الجديد يوجه بتطوير مصنع الملابس الجاهزة لإنتاج الكمامات

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الأربعاء، اجتماعا بمجلس إدارة مصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.

وقال المحافظ، إنه وجه بسرعة البدء فى خطة تطوير المصنع والتي تشمل تصنيع الأجولة الخاصة بحفظ البلح وتوفيرها بأسعار مناسبة لخدمة المزارعين، ودراسة إمكانية إنتاج الكمامات طبقاً للمواصفات القياسية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة العاملين داخل المصنع.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بدعم المصنع بماكينات تريكو وكافة الآلات اللازمة لتنويع الإنتاج.