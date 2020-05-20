محي اسماعيل: أعتذر عن كل الهجص اللي قولته.. ومحدش رباني غير رامز جلال

استضاف رامز جلال الفنان محي إسماعيل في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".وعند عرض صورة رامز جلال أمام محيي إسماعيل علق عليها قائلًا: "بحبه، وعليه أن يصحح مسار الدعابات اللي بيقولها".

وعند ظهور "جلال" في بداية البرنامج، سأله مين الأستاذ الكبير ونجم السيكو، ليرد "إسماعيل" أنا، ثم يتراجع قائلًا: "رامز جلال". وحينما أمر جلال برفع الكرسي الذي يجلس عليه إسماعيل لفوق وسأله عن شعوره ليرد عليه إسماعيل: "قعدة توحي لي بالسمو".

وخلع جلال نظارة وقبعة إسماعيل ثم رش شعره باللون الأزرق، وأجبره على الاعتذار قائلًا:"بعتذر عن كل الهجص اللي أنا هجصته". وواصل كلامه لرامز قائلا: "أنا أسف يا أستاذ رامز أنت شخصية غير مسبوقة في التاريخ .. و القرآن الكريم ما محدش رباني إلا أنت"، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف بحقيقة هذا المقلب.

وأثناء وضع إسماعيل في حوض الماء قال: "أنا القيصر، وأنت غرقتني.. مصرع قيصر في ظروف غامضة".