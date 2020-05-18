بعد وقوعها في المقلب.. رامز جلال عن نبيلة عبيد: "نجمة مصر الأولى"

نشر الفنان رامز جلال، صورة من حلقته اليوم، من برنامجه المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، الذي استضاف فيها الفنانة نبيلة عبيد، وذلك على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام"، معلقًا على صورة نبيلة عبيد: "نجمة مصر الأولى".

استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة نبيلة عبيد، كضيفة في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وفور دخول "رامز" بشكل مفاجئ، صرخت "نبيلة"، وقال رامز جلال إنه خاف عليها بالفعل وفكر في أن يوقف المقلب نظرًا لخوفه عليها: "خفت عليها بجد لما شفت الخوف في عينيها وفكرت اتراجع".

وقَبّل "رامز" يد نبيلة عبيد، ثم أمسك أنفها قائلًا: "مين مسك أرنبة مناخير نجمة مصر الأولى غيري؟"، وعندما ضحكت تشجع رامز جلال، على استكمال مقلبه: "لما لقيتها ضحكت طمعت"، وسألها عن معرفتها بالمقلب، وأكدت أنها لم تكن تعرف عنه أي شيء: "معرفش حاجة، وكانت مفاجأة، والله مفاجأة"، وحذرته قائلة: "اوعى تغلط في أي حاجة".

ورفع رامز جلال، الكرسي الذي تجلس عليه نبيلة عبيد، وعندما صرخت سألها عن حقيقة الصراع بينها وبين نادية الجندي، وأكدت أنها كانت وقيعة بينهما، وأنهما كانتا الأعلى إيرادات في هذه الفترة.

وطالب رامز جلال، نبيلة عبيد، بأن تعتبره مثل عادل أدهم: "اعتبريني عادل أدهم وهثبت لكم انها أصلي، وإن الدهن في العتاقي" ورفع الكرسي، ثم صرخت نبيلة عبيد، فعلق رامز: "رقعت صوت ولا كأنها اخدت حقنة في العضل، وقولت آخرها معايا عشان تحلل الفلوس اللي هتحطها في البنك".

وغير "رامز" فكرة البرنامج، ولم يستكمل المقلب، ثم فكها من الكرسي، واصطحبها ومرا فوق المكان الذي يسقط فيه الضيوف في المياه، وظهرت المياه بالفعل بعد عبورهما، وأخبرها بأن هذه هي آخر خطوة في المقلب، ولكنه رفض تنفيذها.