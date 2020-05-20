تواصل أعمال رصف طرق كفر الشيخ.. والمحافظ: عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات

تواصل محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

شدد نور الدين، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، مشيراً الى قيام المسؤولين بآخذ عينات من الطرق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رش " طريق قرية البلاصي، الشراقوة، أبو عيد " بالمازوت MCO وذلك تمهيدًا لرصفه، كذا متابعة أعمال الرصف بطريق الشخلوبة الغربية بطول 470م، فيما تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرصف بقرية محرم التابعة للوحدة المحلية بقرية كنيسة الصرادوسي، وذلك لرفع كفاءة الطريق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، علي استمرار أعمال رصف طريق صبري القاضي بغرب المدينة، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية، وتابع استفتاح ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال رصف طريق قومسيون شرق/الفار.