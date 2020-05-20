دعم الوحدات المحلية بـ4 سيارات لرفع كفاءة الإنارة العامة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تسليم 4 سيارات لرفع كفاءة الإنارة العامة في الوحدات المحلية للمراكز والمدن، كذا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه خطوة من ضمن خطوات تطوير منظومة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والقرى، موجهاً بعمل دوريات مستمرة، لصيانة كشافات وأعمدة الإنارة، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب علي الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والمحاسب أيسر بكير، مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.