الإمارات تسجل 941 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 941 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 6 أشخاص من جنسيات مختلفة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية، إلى تسجيل 1018 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء إلى 11809.

وكان مختبر "كوانت ليز"، ذراع البحث الطبية في "الشركة العالمية القابضة" IHC، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلن أمس الثلاثاء، تطوير أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة في خلال ثوان ما يسمح بتوسيع دائرة الفحوصات على نحو غير مسبوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".