"أنت معاك واسطة".. العسيلي يروي تفاصيل الخلاف في إحدى حفلاته

رد الفنان محمود العسيلي، على سؤال طرحه عليه "شيخ الحارة"، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية القاهرة والناس، عن الخلاف الذي وقع في إحدى حفلاته "معاك واسطة"، وسبب انفعاله.

وقال العسيلي، إنه "كان يغني في الحفلة، وشخص من منظمين الحفلة عمال يتصور بشكل مزعج جدا، وكان حاطط التيكيت بتاع المنظمين، وواقف قدام الاستيدج، لأنه المفروض يكون من منظمين الحفلة، وفضل يطلب يتصور بشكل مزعج جدا".

وتابع: "المفروض كان يتصور بعد ما يخلص لأنه من المنظمين، والمفروض هو اللي يحافظ على النظام، ومشكلتي اني نمكي وحنبلي أعمل ايه بقى، وشرف ليا أن أي حد يتصور معايا، لكن وأنا بغني وهو من المنظمين، وواجب عليه يحفظ النظام، ولكن كان بيطلب التصوير بشكل مزعج جدا، وقلت له استنى شوية بعد ما أخلص وبردوا مفيش فايدة فقلت له أنت معاك واسطة، يعني علشان أنت من المنظمين ممكن تتصور والناس دي كلها اللي عاوزين يتصوروا ميتصوروش، فليه أنت تتصور وهما لا".