الأمم المتحدة: إسرائيل عليها التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة

حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية ​السلام​ في ​الشرق الأوسط،​ ​نيكولاي ملادينوف،​ ​إسرائيل​ على "التراجع عن تهديداتها بضم" أجزاء من ​الضفة الغربية.

كما حض ملادينوف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم، القادة الفلسطينيين "على العودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط"، في إشارة إلى ​الولايات المتحدة​، ​روسيا​، ​الاتحاد الأوروبي​ والأمم المتحدة​.

وقال ملادينوف: "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعا لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في ​تحقيق​ السلام".

وجاءت دعوة المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط بعد كشف كبار المسؤولين الإسرائيليين عن خطط لضم غير شرعي لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة لصالح سكان المستوطنات، بما يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية بهذا الشأن، وبعد يوم من إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن فلسطين "في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية" على خلفية خطط الضم.

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الجديد يبحث مع لافروف قضايا دولية وإقليمية

وفي سياق آخر، أجرى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الجديد، جابي أشكنازي، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ليبحث معه قضايا دولية وإقليمية، وفق ما أورد المكتب الإعلامي لخارجية الاحتلال الإسرائيلي في بيان.

وفي أول اتصال هاتفي بين الجانبين منذ تولي أشكنازي صلاحياته، "بحث الوزيران القضايا والإمكانيات المتاحة على الساحة الدولية، كما ناقشا ضرورة إنهاء الوجود الإيراني في سوريا".

وقال البيان: إن الوزير الإسرائيلي شكر نظيره الروسي على التهنئة له بتوليه خارجية بلاده، معربا عن أمله في مواصلة التعاون المثمر بين البلدين.

وذكر المكتب، أن جابي نقل للافروف التهاني بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار على ألمانيا النازية، مؤكدا له أن إسرائيل "تقيم عاليا الدور المركزي الذي لعبه الجيش الأحمر في الحرب وفي تحرير المعسكرات النازية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.