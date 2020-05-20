أبو الغيط يعبر عن مساندته لرئيس فلسطين للتصدي لمخطط الضم الإسرائيلي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن مساندته الكاملة لما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" في الكلمة، التي ألقاها مساء الثلاثاء، من خطوات ينوي اتخاذها للتصدي للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في السابق.

وأكد "أبو الغيط"، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة مازالت تدفع الأمور نحو تصعيد خطير، وأن إقدامها على خطوة الضم ستكون له انعكاسات سلبية شديدة على الأمن الإقليمي، وليس فقط على الوضع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وأضح "أبو الغيط" أن الخطوة الإسرائيلية تضرب كل أفق مستقبلي للسلام في مقتل، وتضع الفلسطينيين على مسار المواجهة، وتفتح الباب أمام المزيد من التوتر والعنف في المنطقة، مؤكدا على أن من واجب المجتمع الدولي كله التصدي لهذه الخطة المشؤومة، المخالفة لكل مبادئ القانون الدولي وللأساس الذي قامت عليه عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وأن على العالم أن يستمع بإمعان لخطاب الرئيس "أبومازن" الذي يُعد بمثابة جرس إنذار جدي وأخير من مغبة التماشي مع رغبات بعض السياسيين الإسرائيليين الذين لا يعرفون سوى حسابات المصالح الذاتية والبقاء في السلطة.

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في البيان، إن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد، عبر الفيديو كونفرانس، في 30 إبريل الماضي سبق أن اتخذ قرارا برفض خطة الضم الإسرائيلية بشكل كامل، وجاء في القرار أن الدول العربية "ستُدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قراراتٍ أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المُخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم".

وأشار المصدر إلى أن" أبو الغيط" كان قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر فيها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة.