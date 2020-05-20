لايقل عن 18عاما.. خطوات التبرع بالدم ونصائح بعد الانتهاء منه

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو توضيحي بعنوان "وريد ووريدة" يشرح أهمية التبرع بالدم، والشروط الواجب توافرها في المتبرع والنصائح المتبعة بعد عملية التبرع بالدم.

وتستعرض "الوطن" شروط التبرع بالدم ونصائح للمتبرع بعد الانتهاء من عملية التبرع بالدم على النحو التالي:

شروط التبرع بالدم

- يملء المتبرع استمارة تفيد إذا كان بإمكانه التبرع أم لا.

- أن يتراوح سن المتبرع بين 18 إلى 60 عامًا.

- أن يخلو المتبرع من أي مرض مزمن.

- ألا يتناول المتبرع أي أدوية تمنع تبرعه بالدم للغير.

- ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.

- أن تكون نسبة الهيموجلوبين من 12 لـ18 جم بالنسبة للإناث، ومن 13 لـ18 جم بالنسبة للذكور.

- أن يكون النبض بين 60 - 100 في الدقيقة.

- أن يكون معدل ضغط الدم من90/60 لـ 180/100 ملم زئبق.

موانع التبرع بالدم

لا يجوز التبرع لمن:

- سبق له الإصابة بالفيروسات الكبدية (بي – سي) أو الإيدز.

- من يعاني من أي أمراض قلبية مزمنة أو ضغط الدم غير المنتظم.

- المصابون بمرض السكر ويتم علاجهم بحقن الأنسولين.

- يُمنع من التبرع بالدم لمدة عام من قام بإجراء عملية جراحية كبرى ومن تم نقل دم إليه.

- يُمنع من التبرع لمدة 6 أشهر من قام بإجراء خلع أو أي عملية جراحية بالأسنان.

نصائح للمتبرع بعد الانتهاء من عملية التبرع بالدم

- بعد التبرع بالدم يتم وضع بلاستر طبي وتقديم المشورة لضمان أمان المتبرع.

- يفضل الإكثار من شرب السوائل والعصائر على مدار اليوم.

- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بعد التبرع.

- تأجيل الأنشطة والمشاوير التي تتطلب مجهود لليوم التالي من التبرع.

- يجب أن ينتظر المتبرع من المرة الأولى للتبرع 4 أشهر للتبرع مرة أخرى، والمتبرعة تنتظر 3 أشهر.

- يفضل عدم نزع اللاصق الموضوع مكان الحقنة إلا بعد ساعتين على الأقل من عملية التبرع.