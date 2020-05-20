"العسيلي" يكشف السر وراء غناءه لبنك مصر 3 سنوات متتالية:"بيثقوا فيا"

أجاب الفنان محمود العسيلي، عن سؤال، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية القاهرة والناس، عن الواسطة التى تقف ورائه لإجراء أغنية "إعلان بنك مصر" لمدة 3 سنين متتالية، وهل واسطته هو المخرج هشام فتحي.

وقال العسيلي، "بنكسر الدنيا، والمخرج هشام مش أنتيمي ولا حاجة هو صديق عزيز وأنا بشوفه مرتين في السنة، وده كلام غلط وأنت أول مرة تقولوا حاجة غلط"

وتابع، "بنك مصر مشكورين بيثقوا فيا، وبيسندوا لي شرف أن أكون مسؤول عن المشروع ده من أول ما بيبتدي والحمد لله ما خزلتهمش لمدة 3 سنين"