العسيلي: مقولتش إن كورونا وهم.. لكن التهويل أكبر خدعة للبشرية

قال الفنان محمود العسيلي، إنه لم يشكك في وجود فيروس كورونا، بعكس ما فهم عدد من متابعيه بعد تغريدته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مقولتش إنها وهم، أنا قولت إننا بنتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية".

وأضاف "العسيلي"، خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن فيروس كورونا قد أصاب عددا من أصدقائه وأقاربه، وهو مرض خطير لا يمكن لأحد الاستهانة به، بينما الأزمة الكبرى هي حجم الخوف المصدر في العالم بهذا الشكل: "الناس عندها رعب بجد، وفيه 4 مليار واحد قاعدين في البيت"، موضحا أن البروباجندا التي وجدها فيروس كورونا في دول العالم أجمع قد عملت على إخافة عدد كبير من المواطنين بشكل غير مسبوق.

وأكد أن الحكومة المصرية، لا تتصرف بمثل الهلع الموجود على مستوى العالم، وتتعامل مع أزمة الفيروس بحرفية وبشكل صحيح جدا: "فخورين جميعا بالحكومة بتاعتنا".