العسيلي: بحب أقعد تحت كوبري الدقي.. والساحل الشمالي مضروب السنة دي

قال المطرب محمود العسيلي، إنه جلس ذات مرة تحت كوبري الدقي، وقام بشرب "الشيشة": "برستيجي، بقيمة عملي واللي بقدمه للناس مش بقيمة أنا بقعد فين، ودي الحاجة الوحيدة اللي تحكم عليا بيها كفنان، وأنا بحب القعدة تحت الكوبري".

وأضاف "العسيلي"، خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه دائم السهر مع أصدقائه، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا توقفت تلك السهرات، أملا في عودتها مرة أخرى: "الساحل الشمالي شكله مضروب السنة دي يا شيخ الحارة"، موضحا أن مشاركته في اغنية "علشان تبقي تقولي لأ" جاء بعد طلب تميم يونس: "كان ليا الشرف اني أطلع فيها، وقولتله أنا هغني الأغنية اللي جايه معاك، بعد أغنيته أنتي أي كلام".

وأكد أن أغنية "انتي أي كلام" قد نجحت بسبب الفيديو كليب خفيف الدم وسهولة تناوله للأغنية: "أنا اسمي مش موجود في الأغنية، وهي أغنيه تميم يونس، وأنا حقاني".