العسيلي عن دفع 2000 يورو في باريس: قعدت اتعشى 4 ساعات في أغلى مطعم

رد المطرب محمود العسيلي، على سؤال طرحه "شيخ الحارة"، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "إنت مضيع فلوسك على الأكل والفاتورة اللي دفعتها في باريس بـ2000 يورو، علشان تملى بطنك".

وقال العسيلي: "الفاتورة مش بـ2000 يورو، هي أقل بشويتين، بس أنا عندي العيب ده، وعندي مشكلة في أي حتة بسافرها بدور على أحلى مطاعم موجودة وبجرب المطاعم الغالية والرخيصة، ولما كنت في باريس، دخلت مطعم معروف إنه أحسن مطعم في العالم".

وتابع: "روحت وكلت هناك، وكانت الفاتورة تقيلة شوية لكن مش 2000 يورو، وأنا عارف أنا داخل على إيه وإن المطعم غالي، وقعدت اتعشى 4 ساعات، وعن سؤال "شيخ الحارة": "إنت بتيجي هنا مصر تاكل من تحت الكوبري"، قال العسيلي: "أنا بحب أجرب كل حاجة".