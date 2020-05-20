إلقاء القبض على "قرداش" المرشح لخلافة زعيم داعش الإرهابي السابق

أعلن جهاز المخابرات العراقي، إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وقرداش، هو ضابط سابق فى جيش صدام حسين بزغ نجمه فى التنظيمات المتطرفة بعد سقوط صدام عام 2003، ومن مواليد 1976 فى تلعفر عرف عنه أنه مقاتل شرس، ومتعصب متطرف. ووالده كان خطيباً لجامع الفرقان فى الموصل وكان "قرداش" متأثراً جداً به.

ويمتلك قرداش لقباً آخر وهو الأستاذ لأنه خريج كلية العلوم الإسلامية فى الموصل، فيما تمتد علاقته بزعيم "داعش" لأكثر من 16 عاماً.

وكان قرداش، سجيناً سابقاً برفقة البغدادى فى سجن بوكا بالبصرة جنوب العراق الذى كانت تديره القوات الأمريكية، وكان أحد المقربين من أبوالعلاء العفرى النائب السابق للبغدادى، فيما تولى منصب وزير التفخيخ والانتحاريين داخل التنظيم.