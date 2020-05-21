العسيلي عن "بلوك الصحفيين": من حقي ما أردش.. أنا ليا حياتي الخاصة

تلقى الفنان محمود العسيلي، سؤال محرجا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، المذاع على فضائية القاهرة والناس، حيث سألته "كنت بتلعب تايكوندوا وأنت صغير وده اللي مضيق أخلاقك؟ والصحفيين بيخافوا منك وبيقولوا عليك تنك ومحدش عاوز يكلمك؟".

ورد العسيلي "آه كنت بلعب تايكوندوا، وخلقي مش ضيق ولا حاجة، وأنا ليا أصدقاء من الصحفيين الكبار جدا ولطاف وبيحبوني وبحبهم، وبالعكس أنا بحترم أن كل واحد يعرف يشوف شغله بالشكل المظبوط، وأنا نمطي وحنبلي في الشغل".

وتابع "مبدئيا أنا ليا تليفون شخصي، والمفروض الصحفي ميكلمنيش على تليفوني الشخصي ويكلم مدير أعمالي أو يبعت على الإيميل الموجود على صحف السوشيال ميديا، ومن حقي إني مردش لأن كل واحد له حياته الشخصية، والمفروض اللي عاوز شغل يكلم مدير أعمالي محمد فؤاد، وهو بيرد على كل الناس، وده جزء من شغله، وعنده ناس بترد على الحاجات دي".

واستكمل، "عمري ما أقفل بابي في وش حد، والصحفيين على رأسي من فوق، وليا أصدقاء كتير جدا منهم"، وعن عمله بلوك للصحفيين قال "مفيش حد قبل كده حاول يوصلي ومعرفش، ولو حصل يبقى مابيشوفوش شغلهم مظبوط، والإيميل بتاعي موجود، وأراهنك أن لو حد بعت علي بخصوص حاجة وماردتش عليه أبقى أنا راجل نص كم".