إيطاليا تشجع المفوضية الأوروبية على إنشاء صندوق إنعاش أوروبي طموح

أجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تبادلا خلاله وجهات النظر حول صندوق الإنعاش الأوروبي.

وأوضحت الحكومة الإيطالية - في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم - أن المكالمة استعرضت آفاق صندوق إنعاش طموح لمواجهة تحدي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ضوء عرض المفوضية الأوروبية لمقترحها بهذا الصدد يوم الأربعاء المقبل 27 مايو.

وقال كونتي: "أشجع المفوضية الأوروبية ورئيستها فون دير لاين على تقديم اقتراح طموح في الأيام القادمة لصندوق الإنعاش وميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات بما يتماشى مع احتياجات وتوقعات المواطنين الأوروبيين".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي، إلى أن "حجم موارد الأدوات الأوروبية مجتمعة - بما في ذلك صندوق الإنعاش - لا يرقى إلى التقديرات التي تعتبرها العديد من المؤسسات العامة والخاصة ضرورية لإبقاء الاقتصاد الأوروبي في وضع مقبول"، منوهًا بأن "صندوق النقد الدولي يتوقع على سبيل المثال أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 7.5 نقطة مئوية هذا العام".

وفي سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، بالقرار الصادر عن جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين بشأن كورونا المستجد "كوفيد-19" بتوافق الآراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح، إنه فيما يتعلق بمسألة مصدر الفيروس، يشير القرار بشكل أساسي إلى الصياغة التي اقترحتها لجنة الطوارئ للوائح الصحة الدولية في الأول من مايو الجاري، ويقتصر نطاق البحث بشكل صارم على البحث عن مصادر حيوانية مضيفة ووسيطة وطرق الانتشار، والغرض من ذلك أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل أفضل مع الوباء في المستقبل.

وأضاف "جيان"، أنه فيما يتعلق بتقييم منظمة الصحة العالمية، يقترح القرار إجراء تقييم من قِبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالتشاور مع الدول الأعضاء، بغرض مراجعة تجربة منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لحالات التفشي وتقديم توصيات للعمل في المستقبل، معبرًا عن أمل بلاده في أن يتم تنفيذ القرار الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية تنفيذا كاملا ودقيقا.