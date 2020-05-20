عاجل.. ترامب يتهم الصين بالتسبب في قتل عدد كبير حول العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "عدم كفاءة الصين" تسببت في "قتل" عدد كبير من الأشخاص حول العالم، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلن ترامب، أمس، إنه سيستمر في تناول هيدروكسي كلوروكين لفترة كإجراء وقائي، مؤكدا: "أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين بقرار شخصي لحماية إضافية".

وأضاف أنه يجري فحوصات دورية، وأنه غير مصاب بفيروس كورونا، مؤكدا أن الصين يجب أن تحاسب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، أن الصين تدفع 45 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية بينما تدفع الولايات المتحدة 450 مليون دولار.