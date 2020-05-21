سمير صبري: أرفض برامج "تهزيئ الضيوف".. ومالهاش لازمة خالص

أكد الفنان الكبير سمير صبري، أنه يرفض البرامج التي بها "شتيمة وتهزيئ" أو جلب ضيف إلى البرنامج و"تهزيئه وتغريقه في المياه" مثل بعض برامج المقالب السائدة التي يحبها الشباب للأسف، موضحًا أن هناك برامج كثيرة المفترض أنها تُضحك ولكنها غير ذلك، على عكس الكاميرا الخفية أو مقالب حسين الإمام.

وقال صبري خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء إن هناك برامج يتم عرضها في رمضان "مالهاش لازمة خالص، ومصروف عليها المال بلا داعي، وهي لا تفيد المشاهدين في شيء".

وأكد صبري أنه مازال حتى الآن يتواصل مع الفنانين والفنانات من أبناء جيله، سواء عزت العلايلي أو رجاء الجداوي وآخرين، مشددًا على أن دعمه للفنان الراحل نور الشريف كان لأنه صديق مقرب له، "والدعم واجب لأي شخص يتعرض لمحنة".

وأوضح صبري أنه يطمئن على أحوال الفنان محمود ياسين وقدم معه العديد من الأفلام الجميلة، موضحًا أنه إنسان جميل وراق وعندما قدم معه "حب وكبرياء" كان يقول له "ماما في بورسعيد نفسها تسمع صوتك"، وكان يتصل بوالدته ويعطي له التليفون وتدعي له بكثرة.

وكشف صبري على أن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ كشف له كلمات "قارئة الفنجان" في حوار معه قبل أن يغنيها في حفل.

وتحدث سمير صبري عن كواليس وفاة سعاد حسني، وقال إنه ضد فكرة انتحارها، ولم يتهم أحدًا بقتلها ولكن سقوطها من الأعلى مستبعد طبقًا للتحقيقات، موضحًا أنه كان صديقًا مقربًا لها ولهذا أغلق ملفها وقال إنها بالنسبة له "كل الحاجات الحلوة التي تركتها ويجب نسيان النبش في غير ذلك" لأنه لم يصل إلى نتيجة ولا يريد الوصول إلى نتيجة.