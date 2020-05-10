سمير صبري عن مشهد "واحد صاحبي ماتعرفوش" في فلانتينو: رجعني بالزمن 47 سنة

"واحد صاحبي ماتعرفوش".. إفيه أطلقه النجم سمير صبري وكرره خلال مشاهده مع الزعيم عادل إمام في فيلم "البحث عن فضيحة" منذ 47 عاما، ليظل عالقا ومتداولا وحيا بين الجمهور حتى الآن، ليعيد نفس النجمين تقديمه من جديد في أحد مشاهد مسلسل "فلانتينو" الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، وكأن الزمن عاد بهما للخلف قرابة النصف قرن.

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل فلانتينو، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، والفنان سمير صبري، تكرار المشهد المميز الذي يجمعهما في فيلم "البحث عن فضيحة"، حيث ظهر سمير صبري وعادل إمام وهما يتحدثان، بدأ صبري الحوار بـ"ماتعملش زي حمزاوي"، ليرد عليه إمام "حمزاوي مين؟"، ليرد عليه "واحد صاحبي ماتعرفوش".

يروي الفنان سمير صبري لـ"الوطن"، كواليس المشهد الذي جمعه بالفنان عادل إمام، حيث شاركا سويا في عدة أعمال سينمائية، "وكنا دائما أنا وعادل بنحلم باليوم اللي نبقى فيه نجوم كبار وأبطال في السينما، حتى جاءت البداية مع فيلم البحث عن فضيحة".

ففي أحد الأيام من عام 1972 تواصل المنتج كمال الليثي مع النجمين سمير صبري وعادل إمام، ليكونا أبطال فيلم البحث عن فضيحة، "وإدى كل واحد فينا عقد بمبلغ 1000 جنيه، وقالنا هحط حواليكم نجوم كثير عشان نبيع الفيلم كويس، مكناش مصدقين أن الفرصة جت، واستمر عرض الفيلم لفترة طويلة".

المشهد له ذكريات كبيرة.. الاستوديو كان بينفجر من الضحك واستمر عرض الفيلم لسنوات

مشهد "دا واحد صحبي ماتعرفهوش"، له الكثير من الذكريات مع النجمين، فكلما كانت تكرر الجملة خلال التصوير، "الناس في الاستوديو كانت تنفجر من الضحك، وأوقات كنا بنضحك أنا وعادل في نص المشهد، واستمرت الناس لفترة تردد تلك الجملة في ضحكهم مع بعض".

في العام الماضي تواصل المخرج رامي إمام مع الفنان سمير صبري يخبره برغبته في أن يتواجد في عمل من إخراجه، ليرد صبري عليه أنه توقف عن العمل منذ سنوات، "لقيت رامي بيقولي الدور حلو ومع بابا، فكرة إني أقابل عادل إمام تاني بعد 40 سنة دي حاجة جميلة بالنسبة لي".

فور أن دخل الفنان سمير صبري الاستوديو لتصوير مشاهد فلانتينو، استرجع ذكرياته مع الزعيم عادل إمام، والأحلام والطموحات التي كانا يفكران بها لسنوات طويلة، "فضلت سنين أتمنى أن يجمعني به عمل فني مرة أخرى".

خلال تصوير مشهد "ده واحد صحبي متعرفهوش" في مسلسل فلانتينو، انتشرت حالة من الضحك الشديد من العاملين في الاستوديو، "وقعدنا أنا وعادل نفتكر أيام الفيلم مع بعض، وأقوله فاكر لما شلتك في الفيلم، ونفتكر كل أيام اللوكيشن مع بعض".